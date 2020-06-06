沖縄気象台は6日午後8時57分、沖縄市に洪水警報、恩納村に大雨警報を発令した。那覇市には大雨、雷注意報が発令されている。
7日未明まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒するよう呼びかけている。
警報:
沖縄市［発表］洪水
恩納村［発表］大雨(浸水害)
注意報:
那覇市［継続］大雨、雷
宜野湾市［継続］雷
浦添市［発表］洪水 ［継続］雷
名護市［継続］大雨、雷、洪水
糸満市［継続］雷
沖縄市［継続］大雨、雷
豊見城市［継続］雷
うるま市［継続］大雨、雷、洪水
南城市［発表］大雨 ［継続］雷
国頭村［継続］雷
大宜味村［継続］雷
東村［継続］雷
今帰仁村［継続］雷
本部町［継続］雷
恩納村［継続］雷、洪水
宜野座村［発表］大雨 ［継続］雷、洪水
金武町［継続］大雨、雷、洪水
伊江村［継続］雷
読谷村［発表］大雨 ［継続］雷、洪水
嘉手納町［継続］大雨、雷、洪水
北谷町［継続］大雨、雷、洪水
北中城村［発表］大雨 ［継続］雷
中城村［継続］雷
西原町［発表］洪水 ［継続］雷
与那原町［継続］雷
南風原町［継続］大雨、雷
渡嘉敷村［継続］雷
座間味村［継続］雷
粟国村［継続］大雨、雷
渡名喜村［継続］雷
伊平屋村［継続］雷、洪水
伊是名村［継続］雷、洪水
久米島町［継続］雷
八重瀬町［継続］雷