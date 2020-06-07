沖縄気象台は７日午後１時１３分、沖縄本島地方の那覇市を含む１４市町村に大雨、洪水警報を出した。本島中南部、久米島では、土砂災害に、沖縄本島地方では低い土地の浸水や河川の増水にも警戒を求めている。
久米島町は同午後１時１１分、町内で河川洪水の危険が上
警報
那覇市［継続］大雨(浸水害)
名護市［継続］大雨(浸水害)、洪水
沖縄市［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
うるま市［継続］大雨(浸水害)、洪水
南城市［継続］大雨(浸水害)
本部町［継続］洪水
恩納村［継続］大雨(浸水害)、洪水
宜野座村［継続］洪水
金武町［継続］洪水
読谷村［継続］大雨(浸水害)、洪水
嘉手納町［継続］洪水
北谷町［継続］大雨(浸水害)、洪水
北中城村［継続］大雨(浸水害)、洪水
久米島町［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
注意報:
那覇市［発表］洪水 ［継続］雷
宜野湾市［継続］大雨、雷、洪水
浦添市［継続］大雨、雷、洪水
名護市［継続］雷
糸満市［継続］大雨、雷
沖縄市［継続］雷
豊見城市［発表］洪水 ［継続］大雨、雷
うるま市［継続］雷
南城市［発表］洪水 ［継続］雷
国頭村［継続］大雨、雷
大宜味村［継続］大雨、雷
東村［継続］雷
今帰仁村［継続］大雨、雷、洪水
本部町［継続］大雨、雷
恩納村［継続］雷
宜野座村［継続］大雨、雷
金武町［継続］大雨、雷
伊江村［継続］大雨、雷
読谷村［継続］雷
嘉手納町［継続］大雨、雷
北谷町［継続］雷
北中城村［継続］雷
中城村［継続］大雨、雷、洪水
西原町［継続］大雨、雷、洪水
与那原町［発表］洪水 ［継続］大雨、雷
南風原町［発表］洪水 ［継続］大雨、雷
渡嘉敷村［継続］雷
座間味村［継続］雷
粟国村［継続］大雨、雷
渡名喜村［継続］雷
伊平屋村［継続］雷
伊是名村［継続］雷
久米島町［継続］雷
八重瀬町［継続］大雨、雷