沖縄気象台は８日午後６時１３分、那覇市や名護市など沖縄本島地方の６市町村に、大雨警報を発表した。本島中南部では、８日夜遅くまで土砂災害に警戒が必要。本島中南部、本島北部では、８日夜遅くまで低い土地での浸水に警戒を呼び掛けている。
本島地方では、９日にかけて多い所で１時間に４０ミリの激しい雨が降る見込み。９日にかけて土砂災害や低い土地での浸水、河川の増水に十分な注意を呼び掛けている。積乱雲の発達の程度によっては９日にかけて警報級の大雨となるおそれがあるという。
９日午後６時までの２４時間の雨量は、多い所で１５０ミリを予想している。
警報、注意報は以下の通り
警報
那覇市［発表］大雨(浸水害)
名護市［発表］大雨(浸水害)
沖縄市［発表］大雨(土砂災害)
恩納村［発表］大雨(浸水害)
嘉手納町［発表］大雨(土砂災害)
座間味村［発表］大雨(浸水害)
注意報
那覇市［継続］雷、洪水
宜野湾市［継続］大雨、雷
浦添市［発表］大雨、洪水 ［継続］雷
名護市［継続］雷、洪水
糸満市［継続］大雨、雷、洪水
沖縄市［継続］雷、洪水
豊見城市［継続］大雨、雷、洪水
うるま市［継続］大雨、雷、洪水
南城市［発表］洪水 ［継続］大雨、雷
国頭村［継続］大雨、雷
大宜味村［継続］雷
東村［継続］雷
今帰仁村［継続］雷
本部町［継続］雷
恩納村［継続］雷
宜野座村［継続］大雨、雷
金武町［継続］雷、洪水
伊江村［継続］大雨、雷
読谷村［発表］大雨、洪水 ［継続］雷
嘉手納町［継続］雷
北谷町［継続］大雨、雷
北中城村［継続］大雨、雷
中城村［継続］雷
西原町［発表］洪水 ［継続］大雨、雷
与那原町［発表］洪水 ［継続］大雨、雷
南風原町［継続］大雨、雷、洪水
渡嘉敷村［継続］大雨、雷
座間味村［発表］洪水 ［継続］雷
粟国村［継続］雷
渡名喜村［継続］雷
伊平屋村［継続］雷
伊是名村［継続］雷
久米島町［継続］大雨、雷、洪水
八重瀬町［発表］洪水 ［継続］