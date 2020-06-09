与党1減　野党が伸ばす　社大・大城氏7期目逃す【沖縄県議選・島尻・南城市区の勝因と敗因】　

当 座波一 自民・現２当 大城憲幸 無・現２当 石原朝子 自民・新１当 玉城武光 共産・現２ 大城一馬 社大・現６ 大城民夫 無・新 定数４に６人が立候補した島尻・南城市区は野党候補２氏が当選し、与党議席が１減。野党２、与党１、中立１の勢力図となった。 自民が公認２人を擁立。

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