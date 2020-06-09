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与党1減　野党が伸ばす　社大・大城氏7期目逃す【沖縄県議選・島尻・南城市区の勝因と敗因】　

2020年6月9日 17:30

当　座波一　　　自民・現２当　大城憲幸　　　無・現２当　石原朝子　　自民・新１当　玉城武光　　共産・現２　　大城一馬　　社大・現６　　大城民夫　　　無・新　定数４に６人が立候補した島尻・南城市区は野党候補２氏が当選し、与党議席が１減。野党２、与党１、中立１の勢力図となった。　自民が公認２人を擁立。

　

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