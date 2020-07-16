沖縄気象台は１６日午後３時５８分、沖縄県の国頭村、大宜味村、東村に洪水警報を発令した。本島北部では、１６日夜遅くまで河川の増水に警戒が必要だ。
沖縄本島地方では、１６日夕方にかけて１時間に４０ミリの激しい雨が降る見込み。１７日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するよう呼びかけている。警報、注意報は次の通り。
警報:
国頭村［継続］洪水
大宜味村［継続］洪水
東村［継続］洪水
注意報:
那覇市［継続］雷、強風
宜野湾市［継続］雷、強風
浦添市［継続］雷、強風
名護市［継続］大雨、雷、強風、洪水
糸満市［継続］雷、強風
沖縄市［発表］洪水 ［継続］雷、強風
豊見城市［継続］雷、強風
うるま市［発表］大雨、洪水 ［継続］雷、強風
南城市［継続］雷、強風
国頭村［継続］大雨、雷、強風
大宜味村［継続］雷、強風
東村［継続］大雨、雷、強風
今帰仁村［継続］雷、強風
本部町［継続］大雨、雷、強風
恩納村［継続］大雨、雷、強風
宜野座村［発表］洪水 ［継続］雷、強風
金武町［発表］大雨、洪水 ［継続］雷、強風
伊江村［継続］雷、強風
読谷村［発表］洪水 ［継続］雷、強風
嘉手納町［継続］雷、強風
北谷町［継続］雷、強風
北中城村［継続］雷、強風
中城村［継続］雷、強風
西原町［継続］雷、強風
与那原町［継続］雷、強風
南風原町［継続］雷、強風
渡嘉敷村［継続］雷、強風
座間味村［継続］雷、強風
粟国村［継続］雷、強風
渡名喜村［継続］雷、強風
伊平屋村［継続］雷、強風
伊是名村［継続］雷、強風
久米島町［継続］雷、強風
八重瀬町［継続］雷、強風