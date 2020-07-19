［県三役動静・市長動静］（１９日）

県三役動勢 玉城知事 １０時全国知事会ウェブ会議（第１０回新型コロナウイルス緊急対策本部および第２回緊急広域災害対策本部会議）市長動静 富川副知事 １６時１５分衛藤沖縄担当大臣ＴＡＣＯ（旅行者専用相談センター）視察 瑞慶覧南城市長 １４時３０分冨祖崎老人クラブ創立５０周年記念式典・全国表彰受賞祝賀会。
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