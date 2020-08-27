沖縄タイムス社は９月８日にあるシンポジウム「沖縄観光はどうコロナと向き合うか～ｗｉｔｈコロナに向けた新しい沖縄観光の在り方を考える」を共催します。
シンポは新型コロナウイルス感染防止のため、オンライン配信となります。オンライン参加は無料、定員は３００人です。
主催は、県文化観光スポーツ部観光振興課、ＯＴＳサービス経営研究所、沖縄観光コンベンションビューロー。
沖縄タイムス社
■新しい沖縄観光の在り方探る
シンポジウム「沖縄観光はどうコロナと向き合うか」の詳細は次の通りです。オンライン配信の申し込みは、定員に達し次第締め切ります。（１面参照）
▽日時＝９月８日（火）午後３時～４時３０分
▽パネリスト＝高山義浩氏（県立中部病院感染症内科・地域ケア科医師）渡久地一浩氏（県文化観光スポーツ部部長）
▽ファシリテーター＝前田裕子氏（前田産業ホテルズ社長）
▽視聴方法＝オンライン配信
▽定員＝３００人（無料）。以下のURLから申し込む。９月７日（日）正午まで。
▽問い合わせ＝沖縄タイムス社営業局営業部、電話０９８（８６０）３５７２（平日午前１０時～午後６時）
▽申し込みフォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelYbRfDouRt7RKTZBAjUiyxC7KdM5yIu3AGO-KMwd_2-EN4Q/viewform