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沖縄タイムス＋プラス　ニュース

高校野球　４試合の雨天延期が決定

2020年9月20日 13:50

　高校野球の第７０回県秋季大会（主催・県高校野球連盟、共催・沖縄タイムス社、琉球放送）第１日は２０日、県内３球場で開幕したが、雨天でコザしんきんスタジアムと沖縄セルラースタジアム那覇の第２、第３試合の延期が決まった。

九州大会出場を懸け、開幕した県高校野球秋季大会＝20日午前、沖縄セルラースタジアム那覇
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九州大会出場を懸け、開幕した県高校野球秋季大会＝20日午前、沖縄セルラースタジアム那覇

　午後１時４０分現在、アグレスタジアム北谷の第２試合の沖縄工業―那覇国際は実施している。

　延期が決まったのは首里東―糸満、南風原―沖縄水産、南部工業―知念、沖縄尚学―那覇の４試合。県高野連は２３日までに実施する方向で調整する。２０日の試合結果はこちら。

　▼沖縄タイムス+プラス　高校野球

http://sports.okinawatimes.co.jp/list.html?k=%E9%AB%98%E6%A0%A1%E9%87%8E%E7%90%83%E9%80%9F%E5%A0%B1%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%84,%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E9%87%8E%E7%90%83%E7%A7%8B%E5%AD%A3%E5%A4%A7%E4%BC%9A,%E8%A9%A6%E5%90%88%E7%8A%B6%E6%B3%81&cat=hibaseball&pt=results&cat=hibaseball&gk=&gp=/hibaseball/index.html

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