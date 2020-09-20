高校野球　４試合の雨天延期が決定

高校野球の第７０回県秋季大会（主催・県高校野球連盟、共催・沖縄タイムス社、琉球放送）第１日は２０日、県内３球場で開幕したが、雨天でコザしんきんスタジアムと沖縄セルラースタジアム那覇の第２、第３試合の延期が決まった。
午後１時４０分現在、アグレスタジアム北谷の第２試合の沖縄工業―那覇国際は実施している。
延期が決まったのは首里東―糸満、南風原―沖縄水産、南部工業―知念、沖縄尚学―那覇の４試合。県高野連は２３日までに実施する方向で調整する。２０日の試合結果はこちら。
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