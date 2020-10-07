｢焼け落ちた沖縄の象徴｣　沖縄タイムス社が新聞協会賞を受賞　｢歴史に残る写真報道｣と評価

日本新聞協会は７日、２０２０年度の新聞協会賞を発表し、昨年１０月３１日の首里城火災を捉えた写真で構成する沖縄タイムス社の「焼け落ちた沖縄の象徴」など６件を選んだ。
焼け落ちた首里城正殿（中央）。手前の北殿、奥の黄金御殿や書院にも延焼し、激しく煙が上がった＝２０１９年１０月３１日午前５時５８分、那覇市首里当蔵町（小型無人機で金城健太撮影）
首里城炎上を報じる２０１９年１１月１日付の沖縄タイムス朝刊
首里城焼失にショックを受け、守礼門前で涙を拭う首里高校の生徒＝２０１９年１０月３１日午前７時４９分、那覇市首里金城町（田嶋正雄撮影）
炎上する首里城正殿＝２０１９年１０月３１日午前４時３０分、那覇市首里当蔵町（田嶋正雄撮影）
首里城は正殿（中央）が完全に崩落。北殿（右）では消火活動が続いた＝２０１９年１０月３１日午前７時すぎ、那覇市首里当蔵町（小型無人機で金城健太撮影）
火災で赤く染まる空を見上げる地域住民ら＝２０１９年１０月３１日午前６時１３分、那覇市首里真和志町（田嶋正雄撮影）
「焼け落ちた―」は本紙写真部員が昨年１０月３１日未明に発生した首里城火災を小型無人機ドローンなどで撮影した写真で構成。「新しい技術を使いながら決定的な瞬間を収めた写真はニュース性が高く、歴史に残る写真報道」と評価された。
協会賞には９５件の応募があった。
授賞式は１１月２６日に神戸市である第７３回新聞大会で行われる。