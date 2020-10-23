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沖縄タイムス紙面掲載記事

［社告］第１４０回秋季軟式野球中央大会

2020年10月23日 05:00

▽会期　Ａ級・実年＝１０月２４日（土）～２５日（日）、Ｃ級＝１０月３１日（土）～１１月１日（日）、成年＝１１月７日（土）～８日（日）、Ｂ級＝１１月１４日（土）～１５日（日）※各階級の試合開始時間の詳細は組合せ表で確認

▽会場　Ａ級＝ＯＮＮＡ赤間ボール・パーク、Ｂ級＝沖縄セルラースタジアム那覇、Ｃ級＝西崎球場、成年＝宮古島市民球場・宮古島市営球場、実年＝タピックスタジアム名護

▽主催　沖縄県野球連盟、沖縄タイムス

▽問い合わせ　沖縄県野球連盟事務局　電話０９８（８６２）０８１４

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