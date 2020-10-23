［社告］第１４０回秋季軟式野球中央大会

▽会期 Ａ級・実年＝１０月２４日（土）～２５日（日）、Ｃ級＝１０月３１日（土）～１１月１日（日）、成年＝１１月７日（土）～８日（日）、Ｂ級＝１１月１４日（土）～１５日（日）※各階級の試合開始時間の詳細は組合せ表で確認
▽会場 Ａ級＝ＯＮＮＡ赤間ボール・パーク、Ｂ級＝沖縄セルラースタジアム那覇、Ｃ級＝西崎球場、成年＝宮古島市民球場・宮古島市営球場、実年＝タピックスタジアム名護
▽主催 沖縄県野球連盟、沖縄タイムス社
▽問い合わせ 沖縄県野球連盟事務局 電話０９８（８６２）０８１４
▽会期 Ａ級・実年＝１０月２４日（土）～２５日（日）、Ｃ級＝１０月３１日（土）～１１月１日（日）、成年＝１１月７日（土）～８日（日）、Ｂ級＝１１月１４日（土）～１５日（日）※各階級の試合開始時間の詳細は組合せ表で確認
▽会場 Ａ級＝ＯＮＮＡ赤間ボール・パーク、Ｂ級＝沖縄セルラースタジアム那覇、Ｃ級＝西崎球場、成年＝宮古島市民球場・宮古島市営球場、実年＝タピックスタジアム名護
▽主催 沖縄県野球連盟、沖縄タイムス社
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