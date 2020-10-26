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沖縄タイムス＋プラス　ニュース

比嘉大吾、移籍後初戦ドロー　堤聖也とノンタイトル

2020年10月26日 20:48

　世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）元フライ級王者で、同バンタム級８位の比嘉大吾（Ａｍｂｉｔｉｏｎ）は２６日、東京・後楽園ホールで、日本同級１３位でプロ無敗の堤聖也（角海老宝石）と同級ノンタイトル１０回戦を戦い、引き分けた。比嘉の戦績は１８戦１６勝（１６ＫＯ）１敗１分け。

移籍後初試合を引き分けた比嘉大吾（写真は２月１３日、後楽園ホール）
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移籍後初試合を引き分けた比嘉大吾（写真は２月１３日、後楽園ホール）

　セミファイナルに登場した大湾硫斗（Ａｍｂｉｔｉｏｎ）はサウスポーの岸根知也（ミツキ）とスーパーバンタム級８回戦を戦い、５回１分２６秒、ＴＫＯ勝ちした。大湾の戦績は７戦６勝（４ＫＯ）１敗。

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