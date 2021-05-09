沖縄気象台は９日午後２時４７分、恩納村に大雨（浸水害）警報を出した。気象台は沖縄本島北部地域に９日夕方まで低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけている。午後３時から今後３時間で予想される１時間の最大雨量は３０ミリ。
警報:
恩納村［継続］大雨(浸水害)
注意報:
那覇市［継続］雷
宜野湾市［継続］雷
浦添市［継続］雷
名護市［発表］洪水 ［継続］大雨、雷
糸満市［継続］雷
沖縄市［発表］洪水 ［継続］雷
豊見城市［継続］雷
うるま市［発表］洪水 ［継続］大雨、雷
南城市［継続］雷
国頭村［発表］洪水 ［継続］雷
大宜味村［継続］大雨、雷
東村［継続］雷、洪水
今帰仁村［継続］大雨、雷
本部町［継続］雷、洪水
恩納村［継続］雷
宜野座村［発表］洪水 ［継続］雷
金武町［発表］洪水 ［継続］雷
伊江村［継続］大雨、雷
読谷村［発表］洪水 ［継続］大雨、雷
嘉手納町［継続］雷
北谷町［継続］雷
北中城村［継続］雷
中城村［継続］雷
西原町［継続］雷
与那原町［継続］雷
南風原町［発表］洪水 ［継続］雷
渡嘉敷村［継続］雷
座間味村［継続］雷
粟国村［継続］雷
渡名喜村［継続］雷
伊平屋村［継続］雷
伊是名村［継続］雷
久米島町［継続］雷
八重瀬町［継続］雷