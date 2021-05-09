沖縄気象台は９日午後４時半、恩納村への大雨警報を解除した。引き続き、沖縄本島北部では土砂災害に警戒するよう呼びかけている。
また、本島中南部と本島北部では低い土地の浸水や河川の増水に、沖縄本島地方では、落雷に注意が必要。
注意報:
那覇市［継続］大雨、雷、洪水
宜野湾市［継続］大雨、雷
浦添市［継続］大雨、雷、洪水
名護市［継続］大雨、雷、洪水
糸満市［継続］大雨、雷、洪水
沖縄市［継続］雷、洪水
豊見城市［継続］大雨、雷、洪水
うるま市［継続］大雨、雷、洪水
南城市［継続］大雨、雷、洪水
国頭村［継続］雷、洪水
大宜味村［継続］大雨、雷
東村［継続］大雨、雷、洪水
今帰仁村［継続］大雨、雷
本部町［継続］雷、洪水
恩納村［警報から注意報］大雨 ［継続］雷、洪水
宜野座村［継続］雷、洪水
金武町［継続］雷、洪水
伊江村［継続］大雨、雷
読谷村［継続］大雨、雷、洪水
嘉手納町［継続］雷
北谷町［継続］雷
北中城村［継続］雷
中城村［継続］雷
西原町［継続］雷
与那原町［継続］雷、洪水
南風原町［継続］大雨、雷、洪水
渡嘉敷村［継続］雷
座間味村［継続］雷
粟国村［継続］雷
渡名喜村［継続］雷
伊平屋村［継続］雷
伊是名村［継続］雷
久米島町［継続］雷
八重瀬町［継続］大雨、雷