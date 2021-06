[ワラニュー!ニュースが知りたい]

病気 ( びょうき ) や 障 ( しょう ) がいがある 家族 ( かぞく ) やきょうだいの 世話 ( せわ ) をしている18 歳未満 ( さいみまん ) の 子 ( こ ) ども「ヤングケアラー」が、 学校 ( がっこう ) のクラスに 1人 ( ひとり ) か 2人 ( ふたり ) の 割合 ( わりあい ) でいることが、 国 ( くに ) の 調査 ( ちょうさ ) で 分 ( わ ) かりました。

勉強 べんきょう したり、 友達 ともだち と 遊 あそ んだりする 時間 じかん が 取 と れないなどの 影響 えいきょう が 出 で ているため、 同世代 どうせだい の 中 なか で 孤立 こりつ し、子どもらしい 毎日 まいにち を 過 す ごす 権利 けんり を 失 うしな っている 恐 おそ れがあります。

◆うちなーぐちと英語の訳文

[英語で読もう] ユルヴァーグ・A・デイビッド訳

A nationwide survey found that each school class has one or two students playing the role of young carer. This is a young person under the age of 18 who cares for a sibling or other family member with an illness or disability. This role affects these young carers' lives as takes away their time for studying or playing with friends. Such young people are at risk of feeling isolated from children of the same age and losing the right to spend their days as a child should.