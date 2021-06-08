沖縄気象台は８日午後５時２０分までに那覇市と浦添市に洪水警報を出した。今後午後９時までに予想される雨量は１時間に最大３０ミリ。また、沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町にも大雨（土砂災害）警報が出ている。今気象台は８日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒するよう呼び掛けている。
気象庁HPによると、１時間に３０ミリの雨量は傘をさしていても濡れるほどの強さ。
沖縄本島地方では、８日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に、沖縄本島地方と与那国島地方では、８日夜遅くまで土砂災害に警戒が必要となる。
沖縄地方は、９日にかけて、発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨が降るおそれがある。
警報:
那覇市［継続］洪水
浦添市［継続］洪水
沖縄市［発表］大雨(土砂災害)
うるま市［発表］大雨(土砂災害)
読谷村［発表］大雨(土砂災害)
嘉手納町［発表］大雨(土砂災害)
注意報:
那覇市［継続］大雨、雷
宜野湾市［発表］大雨 ［継続］雷
浦添市［継続］大雨、雷
名護市［継続］雷
糸満市［継続］雷
沖縄市［継続］雷
豊見城市［発表］大雨 ［継続］雷、洪水
うるま市［継続］雷、洪水
南城市［継続］大雨、雷
国頭村［継続］雷
大宜味村［継続］雷
東村［継続］雷
今帰仁村［継続］雷
本部町［継続］雷
恩納村［継続］大雨、雷
宜野座村［継続］雷
金武町［継続］雷
伊江村［継続］雷
読谷村［継続］雷、洪水
嘉手納町［継続］雷
北谷町［継続］雷
北中城村［発表］大雨 ［継続］雷
中城村［継続］雷
西原町［継続］雷
与那原町［発表］大雨 ［継続］雷
南風原町［継続］大雨、雷、洪水
渡嘉敷村［継続］雷
座間味村［継続］雷
粟国村［継続］雷
渡名喜村［継続］雷
伊平屋村［継続］雷
伊是名村［継続］雷
久米島町［継続］雷
八重瀬町［継続］雷