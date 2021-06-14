沖縄気象台は１４日午前１１時までに国頭村と伊江村に大雨警報を発表した。沖縄本島北部では、１４日夜のはじめ頃まで土砂災害や浸水に警戒するよう呼び掛けている。
本島地方は梅雨前線や湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、１４日昼過ぎから夕方にかけて１時間に５０ミリの非常に激しい雨が降る見込み。また積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの恐れもあるため、屋外活動などには注意が必要だ。
本島中南部や久米島でも、雨雲の発達の程度によっては大雨警報を発表する可能性がある。
各地に出ている警報・注意報は次の通り（6月14日午前11時）。
＜警報＞
国頭村［継続］大雨(土砂災害)
伊江村［発表］大雨(浸水害)
＜注意報＞
那覇市［継続］雷
宜野湾市［継続］雷
浦添市［継続］雷
名護市［発表］洪水 ［継続］大雨、雷
糸満市［継続］雷
沖縄市［継続］雷
豊見城市［継続］雷
うるま市［継続］雷
南城市［継続］雷
国頭村［継続］雷、洪水
大宜味村［発表］洪水 ［継続］大雨、雷
東村［発表］大雨 ［継続］雷、洪水
今帰仁村［発表］大雨、洪水 ［継続］雷
本部町［発表］大雨、洪水 ［継続］雷
恩納村［発表］大雨 ［継続］雷
宜野座村［発表］大雨 ［継続］雷
金武町［継続］雷
伊江村［継続］雷
読谷村［継続］雷
嘉手納町［継続］雷
北谷町［継続］雷
北中城村［継続］雷
中城村［継続］雷
西原町［継続］雷
与那原町［継続］雷
南風原町［継続］雷
渡嘉敷村［継続］雷
座間味村［継続］雷
粟国村［継続］雷
渡名喜村［継続］雷
伊平屋村［継続］雷
伊是名村［継続］雷
久米島町［継続］雷
八重瀬町［継続］雷