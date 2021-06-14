沖縄気象台は１４日正午までに新たに沖縄市、うるま市、恩納村に大雨警報を発表した。国頭村、伊江村も継続中で、国頭村には洪水警報も出ている。沖縄本島中南部、本島北部では、１４日夜のはじめ頃まで土砂災害や河川の増水、浸水などに警戒するよう呼び掛けている。
本島地方は梅雨前線や湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、１４日昼過ぎから夕方にかけて１時間に５０ミリの非常に激しい雨が降る見込み。また積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの恐れもあるため、屋外活動などには注意が必要だ。
＜警報＞
沖縄市［発表］大雨(浸水害)
うるま市［発表］大雨(浸水害)
国頭村［継続］大雨(土砂災害)、洪水
恩納村［発表］大雨(浸水害)
伊江村［継続］大雨(浸水害)
＜注意報＞
那覇市［継続］雷
宜野湾市［継続］大雨、雷
浦添市［継続］雷
名護市［継続］大雨、雷、洪水
糸満市［継続］雷
沖縄市［継続］雷、洪水
豊見城市［継続］雷
うるま市［継続］雷、洪水
南城市［継続］雷
国頭村［継続］雷
大宜味村［継続］大雨、雷、洪水
東村［継続］大雨、雷、洪水
今帰仁村［継続］大雨、雷、洪水
本部町［継続］大雨、雷、洪水
恩納村［継続］雷
宜野座村［継続］大雨、雷
金武町［発表］大雨 ［継続］雷、洪水
伊江村［継続］雷
読谷村［発表］洪水 ［継続］大雨、雷
嘉手納町［継続］大雨、雷
北谷町［発表］大雨、洪水 ［継続］雷
北中城村［継続］大雨、雷
中城村［発表］大雨 ［継続］雷
西原町［継続］雷
与那原町［継続］雷
南風原町［継続］雷
渡嘉敷村［継続］雷
座間味村［継続］雷
粟国村［継続］大雨、雷
渡名喜村［継続］雷
伊平屋村［継続］雷
伊是名村［継続］雷
久米島町［継続］雷
八重瀬町［継続］雷