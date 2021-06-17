1時間に40mmの激しい雨 那覇市など4市3町に大雨や洪水警報【17日午後10時40分】

沖縄気象台は１７日午後１０時４０分までに沖縄県の那覇市、浦添市、豊見城市、南城市、与那原町、南風原町、八重瀬町に大雨・洪水警報を出した。

今後１８日午前０時までに予想される雨量は１時間に４０ミリ。気象庁のＨＰによると、「道路が川のようになる」ほどの雨量だという。気象台は本島中南部では、１８日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけている。

警報:

那覇市［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水

浦添市［継続］洪水

豊見城市［発表］大雨(土砂災害、浸水害)

南城市［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水

与那原町［発表］洪水 ［継続］大雨(土砂災害、浸水害)

南風原町［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水

八重瀬町［継続］大雨(土砂災害)、洪水

注意報:

那覇市［継続］雷

宜野湾市［継続］大雨、雷

浦添市［継続］大雨、雷

名護市［継続］雷

糸満市［継続］大雨、雷、洪水

沖縄市［継続］大雨、雷

豊見城市［継続］雷、洪水

うるま市［継続］大雨、雷

南城市［継続］雷

国頭村［継続］雷

大宜味村［継続］雷

東村［継続］雷

今帰仁村［継続］雷

本部町［継続］雷

恩納村［継続］雷

宜野座村［継続］雷

金武町［継続］雷

伊江村［継続］雷

読谷村［継続］大雨、雷

嘉手納町［継続］大雨、雷

北谷町［継続］雷

北中城村［継続］大雨、雷

中城村［継続］大雨、雷、洪水

西原町［継続］大雨、雷、洪水

与那原町［継続］雷

南風原町［継続］雷

渡嘉敷村［継続］雷

座間味村［継続］雷

粟国村［継続］雷

渡名喜村［継続］雷

伊平屋村［継続］雷

伊是名村［継続］雷

久米島町［継続］雷

八重瀬町［継続］雷