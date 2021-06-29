沖縄気象台は、降り続く大雨で土砂災害の危険度が高まっているとして２９日午前６時までに、沖縄本島各地に土砂災害警戒情報を発表した。「警戒レベル４」に相当し、崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区の住民は早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される情報に注意するよう呼び掛けている。
沖縄地方は、梅雨前線に流れ込む湿った空気の影響で局地的に雷を伴い非常に激しい雨が降っており、２９日午前６時現在、本島中南部と北部に大雨・洪水警報が出ている。沖縄本島地方では２９日は多い所で１時間に７０ミリの非常に激しい雨が降る見込み。土砂災害や浸水、河川の増水に厳重な警戒を呼び掛けている。
＜土砂災害警戒情報の対象地域＞（午前６時現在）
宜野湾市、浦添市、南城市、中城村、西原町、与那原町、名護市、沖縄市、うるま市、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、北中城村
＜各地の警報＞（午前６時現在）
那覇市［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
宜野湾市［継続］大雨(土砂災害)、洪水
浦添市［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
名護市［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
糸満市［継続］大雨(土砂災害)
沖縄市［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
豊見城市［継続］大雨(土砂災害)
うるま市［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
南城市［継続］大雨(土砂災害、浸水害)
大宜味村［継続］大雨(土砂災害)、洪水
東村［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
今帰仁村［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
本部町［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
恩納村［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
宜野座村［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
金武町［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
伊江村［継続］大雨(浸水害)
読谷村［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
嘉手納町［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
北谷町［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
北中城村［継続］大雨(土砂災害、浸水害)、洪水
中城村［継続］大雨(土砂災害)
西原町［継続］大雨(土砂災害)、洪水
与那原町［継続］大雨(土砂災害)
南風原町［継続］大雨(土砂災害)、洪水
粟国村［継続］大雨(浸水害)
八重瀬町［継続］大雨(土砂災害)