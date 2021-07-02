沖縄国税事務所は１日、相続税などの算定基準となる２０２１年分の路線価を公表した。標準宅地の対前年変動率の平均は１・６％で７年連続上昇したが、全国２番目で、４年ぶりにトップから落ちた。変動率は前年から８・９ポイント低下し、落ち幅は全国で最大。新型コロナウイルス感染拡大の影響で景気の先行きが見えず、投資需要が減速している。
県内の最高路線価は、那覇税務署の「那覇市久茂地３丁目国際通り（みずほ銀行那覇支店前）」の１平方メートル当たり１４３万円で前年比１・４％減。９年ぶりに減少した。各６税務署の最高路線価で、前年から増えたのは「北谷町字美浜町道美浜１号線」のみで、２・３％増の２２万円だった。
「那覇市おもろまち４丁目那覇中環状線（サンエー那覇メインプレイス前）」は２・５％減の７９万円。「石垣市字大川市役所通り」は３・３％減の１４万５千円だった。名護税務署では「名護市字為又名護バイパス」に場所が変わり６万９千円。「宮古島市平良字西里西里大通り」は１０万５千円で横ばいだった。
沖縄都市モノレール各駅前の路線価の変動率の平均は、１・１％減とマイナスに転じた。全１９駅のうち、那覇空港、旭橋、県庁前、美栄橋、牧志、首里の６駅で減少。最高路線価は県庁前駅で１・８％減の１０９万円だった。路線価は１月１日を評価基準として約３２００地点を調査。国税庁のホームページなどで閲覧できる。