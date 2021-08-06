沖縄で新たに565人感染 1人死亡 前週を183人上回る【8月6日昼】

沖縄県は６日、新たに５６５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。先週の同じ曜日の３８２人を１８３人上回った。累計感染者は２万７６１９人となった。また同日、新たに１人が新型コロナウイルス感染で死亡したと発表した。関連死者数は２３９人となった。

直近１週間（５日時点）の人口１０万人当たり新規感染者は２１３・４６人で２００人を初めて超え、過去最多を更新し続けている。全国で最も高く、２番目の東京都（１８２・７２人）とも差が出ている。

新たに死亡を発表したのは、うるま市の９０代男性（７月２０日に陽性判明、７月３０日に死亡確認）。

新規確認の５６５人中、行政検査で判明したのは５１人、保険診療検査は４３６人、希望者ＰＣＲ検査など検査事業は７８人。年代別内訳の最多は２０代で１６２人、次いで３０代の１１０人、４０代９０人、１０代６２人、１０歳未満５９人など。

確定例との接触者は２５７人、調査中は３０８人。

６日発表の県内療養者数は４１９０人、病床占有率は７６・６％（確保７７０床中５９０人入院）、重症者用病床占有率は４２・９％（確保２１床中９人入院）、直近１週間の新規感染者数は３２９７人、感染経路不明の割合は５５・７％、新規ＰＣＲ検査の陽性率は１３・１％、入院１週間の重症化率は０・２％。

感染急拡大で、入院・療養先の調整中は６日正午時点で１６４８人、自宅療養は１６１１人に上っている。

米軍関係の感染者数は６人だった。