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沖縄で新たに1人死亡　月曜最多の332人が感染　前週の1.6倍に【8月9日昼】

2021年8月9日 15:48

　沖縄県は９日、新型コロナウイルス感染で新たに１人が死亡したと発表した。関連死者数は２４０人となった。また、新たに３３２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。先週の同じ曜日の２０９人を１２３人上回り、月曜としては過去最多。累計感染者は２万９０７３人となった。

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　新たに死亡を発表したのは那覇市の９０代女性で、６月２８日に陽性が判明し、７月４日に入院、７月１５日に死亡を確認した。

　新規確認の３３２人中、行政検査で判明したのは５２人、保健診療検査は２３０人、希望者ＰＣＲ検査など検査事業は５０人。年代別内訳の最多は２０代で８７人、次いで３０代７１人、１０代４５人、４０代３８人、１０歳未満３５人など。

　確定例との接触者は１１７人、調査中は２１５人。直近１週間（８日時点）の人口１０万人当たり新規感染者は２４７・６６人で全国で一番高い。２番目の東京都（２０２・２７人）とも差が開いている。

　９日発表の県内療養者数は４７２５人、病床占有率は８１・０％、重症者用病床占有率は５３・３％、直近１週間の新規感染者数は３７３６人、感染経路不明の割合は５５・９％、新規ＰＣＲ検査の陽性率は１３・１％、入院１週間の重症化率は０・３％。

　米軍関係は８日が９人、９日が２人だった。

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