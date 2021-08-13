沖縄で新たに721人感染 新型コロナ 過去２番目の多さ【8月13日昼】

沖縄県は１３日、新たに７２１ 人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。累計感染者は３万１４９６人となった。

米軍関係は、新たに９人の感染が報告された。

１３日の新規陽性者７２１人は過去２番目の多さ。前週の木曜日（６４８人）より大幅に増えた。

県内の療養者は５４０７人で、入院・療養等調整中は２１３３人に上り、２０００人を超えた。 自宅療養は２１９３人。

新規確認の７２１人中、行政検査で判明したのは６８人、保健診療検査は５６６人、希望者ＰＣＲ検査など検査事業は８７人。年代別内訳の最多は２０代で１６１人、次いで３０代１２４人、４０代１０４人、１０代１００人、１０歳未満７８人など。ワクチン接種の進む７０代以上は３０人。

確定例との接触者は２８０人、調査中は４４１人。直近１週間（１２日時点）の人口１０万人当たり新規感染者は２５５・０７人で全国で一番高い。２番目の東京都を１９９・２１人大きく引き離している。

１０日発表の県内療養者数は５４０７人、病床占有率は８１・１％、重症者用病床占有率は６１・１％、直近１週間の新規感染者数は３８７７人、感染経路不明の割合は５７・９％、新規ＰＣＲ検査の陽性率は１６・１％、入院１週間の重症化率は０・４％。