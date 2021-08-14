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沖縄で過去最多の752人感染　2人死亡【8月14日昼】

2021年8月14日 15:47

　沖縄県は１４日、新たに７５２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。累計感染者は３万２２４８人となった。また新たに２人が死亡した。累計死亡者は２４５人となった。

（資料写真）新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）
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（資料写真）新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

　米軍関係は、新たに１４人の感染が報告された。累計は１７８１人。

　新たに死亡が発表されたのは那覇市の７０代女性（７月１０日に陽性が判明し入院、同１５日に死亡確認）、那覇市の６０代男性（６月９日に陽性が判明し６月１３日に入院、７月２４日に死亡確認）の２人。

　直近１週間（１３日時点）の人口１０万人当たり新規感染者は２６５・７６人で、都道府県別の最多を更新した。全国一高く、２番目の東京都を２０８・２２人大きく引き離している。

　１４日の新規陽性者７５２人は、前週の土曜日（５４８人）に比べて約１・３７倍増えた。県内の療養者は５６７５人で、入院・療養等調整中は２４５１人に上っている。 自宅療養は２１１２人。

 　新規確認の７５２人中、行政検査で判明したのは７６人、保健診療検査は５９２人、希望者ＰＣＲ検査など検査事業は８４人。年代別内訳の最多は２０代で１８０人、次いで３０代１４２人、４０代１０７人、１０代９０人、１０歳未満８７人など。ワクチン接種の進む７０代以上は２８人。

　確定例との接触者は３３３人、調査中は４１９人。
　１４日発表の県内療養者数は５６７５人、病床占有率は８０・９％、重症者用病床占有率は５６・３％、直近１週間の新規感染者数は４０８１人、感染経路不明の割合は５７・９％、新規ＰＣＲ検査の陽性率は１６・８％、入院１週間の重症化率は０・４％。

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