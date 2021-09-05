沖展の代替イベントを開催　「okitenU50」「沖展商店2021」　17日からタイムスビルで

沖縄タイムス社は１年間延期した沖展の代替展として、３０～４０代の沖展会員、準会員の作品展「ｏｋｉｔｅｎＵ５０－今こそ、アートのチカラ」と、沖展会員の作品を展示即売する「沖展商店２０２１」を１７～２６日、那覇市久茂地のタイムスビルで開催します。多様な表現の展示と、日常を彩る逸品をお楽しみください。

問い合わせは沖縄タイムス社読者局文化事業部、電話０９８（８６０）３５８８（平日午前１０時～午後５時）。

◆ｏｋｉｔｅｎＵ５０－今こそ、アートのチカラ

▽日時 ９月１７日（金）～２６日（日）午前１０時～午後６時（入場は午後５時半）

▽会場 タイムスホール

▽参加作家（敬称略） 【絵画】上間彩花、並里幸太、山川さやか【版画】池城安武、座喜味盛亮【彫刻】河原圭佑、玉那覇英人、津波夏希【グラフィックデザイン】大村郁乃、幸地のぞみ、和田瑞希【書芸】上原孝之、上間志乃、金城めぐみ、幸喜洋人【陶芸】新垣寛、石倉一人、玉城望、山城尚子【漆芸】宇野里依子【染色】宜保聡、許田史枝、城間栄市、仲松格、宮城守男、迎里勝【織物】島袋知佳子、鈴木隆太【ガラス】稲嶺盛一郎、古賀雄大、友利龍、森上真【木工芸】野田洋

▽入場料 一般５００円。学生以下は無料。

◆沖展商店２０２１

▽日時 ９月１７日～２６日午前１０時～午後５時半

▽会場 タイムスビル１階

▽問い合わせ 沖縄タイムス社読者局文化事業部、電話０９８（８６０）３５８８（平日午前１０時～午後５時）

主催 沖縄タイムス社

後援 沖縄県、沖縄県教育委員会、浦添市、浦添市教育委員会、うるま市、うるま市教育委員会、琉球放送、琉球朝日放送、ＮＨＫ沖縄放送局、エフエム沖縄