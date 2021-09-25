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沖縄県、飲食店の酒類提供を条件付きで認める　緊急事態宣言解除後の対応素案

2021年9月25日 16:20

　沖縄県は２５日午後、県庁で県の新型コロナウイルス対策を議論する専門家会議を開き、９月末を期限とする緊急事態宣言解除後の対応方針の素案を初めて示した。宣言解除後は、まん延防止等重点措置に移行するかどうかに関わらず、飲食店による酒類提供を条件付きで認める内容。専門家会議は、県内の医療ひっ迫が緩和されたとして、９月末の宣言解除に同意した上で、県の対応方針を了承した。

（資料写真）沖縄県庁空撮
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（資料写真）沖縄県庁空撮

　県は、宣言解除で重点措置移行の場合、①直近１週間の人口１０万人当たりの新規陽性者が２５人以上②１０万人当たりの入院患者数が１０人以上③ワクチン接種率が全人口の７０％未満ーの市町村（保健所管内）について、重点措置の対象区域にする考え。その場合には、感染対策の第三者認証店舗の飲食店のみ、酒類提供を午前１１時から午後７時半まで可能とする。店舗営業は午後８時まで。認証店舗以外は酒類提供はできない。この考え方に照らすと、沖縄本島の大半の市町村が対象となる見通しという。

　重点措置の対象区域から外す市町村（保健所管内）は、認証店舗で午前１１時から午後８時まで、認証店舗以外でも午前１１時から午後７時半までの酒類提供を可能とする。宮古島市石垣市などが該当する可能性が高いという。

　一方で、政府が重点措置の移行を判断せず、緊急事態宣言を「全面解除」する可能性もある。全面解除の場合でも、県は県独自に制限を設け、認証店舗で午前１１時から午後８時まで、認証店舗以外は午前１１時から午後７時半までの酒類提供を可能とする案を示した。

　専門家会議の意見を受けて、県は２６日に新型コロナ対策本部会議を開き、県の方針を正式に決定する。

　飲食店による酒類提供は、重点措置の移行後も全面自粛を求めている都道府県もある。

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