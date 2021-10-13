　沖縄こども未来プロジェクト「入学応援給付金」の応募要項は以下の通りです。申し込み対象者や申し込み条件等をご確認の上、ご応募ください。（１面参照）

▽募集期間　１０月１３日（水）～１１月５日（金）

▽申請方法　所定の申込書に必要事項を記入し、事務局宛てに郵送またはメールでお送りください（１１月５日消印有効）。申請用紙は沖縄タイムス本社、各支社で配布するほか、沖縄こども未来プロジェクトホームページ（ｈｔｔｐｓ：／／ｋｏｄｏｍｏｍｉｒａｉ．ｏｋｉｎａｗａｔｉｍｅｓ．ｃｏ．ｊｐ／）から取得できます（コピー可）。ホームページ内の専用フォームでの申し込みも可能。ファミリーマート、ローソンで印刷できるネットワークプリントサービスでも取得できます。（ユーザー番号０９８８６０３５３７）

▽選考　有識者と法人サポーター代表、沖縄タイムス社役員で構成する運営委員会（嘉納英明委員長）で行います。

▽給付　２０２１年１２月下旬に内定者へ文書で通知します。証明書類をお送りいただき、２月上旬に送金します。

▽送付先　郵便番号９００－８６７８　那覇市久茂地２の２の２　「沖縄こども未来プロジェクト事務局」　メールｋｏｄｏｍｏｍｉｒａｉ＠ｏｋｉｎａｗａｔｉｍｅｓ．ｃｏ．ｊｐ

▽問い合わせ　同事務局　電話０９８（８６０）３５３７（平日午前１０時～午後５時）

沖縄タイムス社