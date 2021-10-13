沖縄こども未来プロジェクト「入学応援給付金」の応募要項は以下の通りです。申し込み対象者や申し込み条件等をご確認の上、ご応募ください。（１面参照）
▽募集期間 １０月１３日（水）～１１月５日（金）
▽申請方法 所定の申込書に必要事項を記入し、事務局宛てに郵送またはメールでお送りください（１１月５日消印有効）。申請用紙は沖縄タイムス本社、各支社で配布するほか、沖縄こども未来プロジェクトホームページ（ｈｔｔｐｓ：／／ｋｏｄｏｍｏｍｉｒａｉ．ｏｋｉｎａｗａｔｉｍｅｓ．ｃｏ．ｊｐ／）から取得できます（コピー可）。ホームページ内の専用フォームでの申し込みも可能。ファミリーマート、ローソンで印刷できるネットワークプリントサービスでも取得できます。（ユーザー番号０９８８６０３５３７）
▽選考 有識者と法人サポーター代表、沖縄タイムス社役員で構成する運営委員会（嘉納英明委員長）で行います。
▽給付 ２０２１年１２月下旬に内定者へ文書で通知します。証明書類をお送りいただき、２月上旬に送金します。
▽送付先 郵便番号９００－８６７８ 那覇市久茂地２の２の２ 「沖縄こども未来プロジェクト事務局」 メールｋｏｄｏｍｏｍｉｒａｉ＠ｏｋｉｎａｗａｔｉｍｅｓ．ｃｏ．ｊｐ
▽問い合わせ 同事務局 電話０９８（８６０）３５３７（平日午前１０時～午後５時）
沖縄タイムス社