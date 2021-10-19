沖縄選挙区、立候補予定者の重要政策とは？【3区・4区】

沖縄タイムス社は、１９日公示、３１日投開票の衆院選に、沖縄１～４区から立候補する前職６人と新人５人に重視する政策などを聞いた。新型コロナウイルス対策や米軍基地問題、沖縄振興などに関する候補者の主張を紹介する。>>沖縄選挙区、立候補予定者の重要政策とは？【1区・2区】

３区

屋良朝博氏（５９）新型コロナはワクチンパスポートと陰性証明書で経済活動の再開につなげる。消費税の軽減や所得補償など思い切った財政出動を実施。最低賃金と社会保障費の国負担を引き上げ労使双方を支援する。

物流コストの軽減と公共交通システム整備で移動コストを軽減させる。物流、移動コストの軽減は沖縄経済を発展させる。

基地問題では「沖縄でなければ機能しない」という神話をはね返す論理を追求する。海兵隊の運用を見直し負担を軽減。基地従業員の雇用安定も返還を推進する上で優先的な課題だ。（立民）

島尻安伊子氏（５６）県民生活に影響が出ないよう沖縄関係予算の確保に最大限努力する。新型コロナで影響を受けた人々を支える。女性や非正規雇用、生活困窮者には緊急小口資金などきめ細かい支援を継続し、コロナ禍が格差の拡大、固定化につながらないよう対策する。国産ワクチンや治療薬の開発、生産にも最大限の支援を講じる。

子どもの貧困対策にも引き続き取り組み、教育の格差是正にも注力する。北部は人口が減少しており、道路や鉄軌道、バス事業の強化など県全体の均衡ある発展に向け北部のインフラ整備を強化する。（自民）

島尻 安伊子氏（しまじり・あいこ）１９６５年３月４日生まれ、仙台市出身。上智大文学部卒。２００７年４月の参院補選で初当選。１２年に内閣府・復興大臣政務官、１５年には沖縄担当相に就任した。１６年７月の落選後、内閣府大臣補佐官を務めた。

４区

西銘恒三郎氏（６７）新型コロナの影響を受けた観光産業や飲食店への支援に全力で取り組む。コロナ対策を徹底し、県民、国民の暮らしを守る。中国公船の接近が続き、台湾海峡有事も抱える尖閣諸島周辺の安全保障環境の緩和も重要だ。

本年度が期限の改正沖縄振興特別措置法を立法し、次期振計でも高率補助、一括交付金制度を引き続き維持する。沖縄振興には沖縄振興開発金融公庫の存在は必須で、存続を実現する。

人材育成は全国一低い県民所得の向上につながり、ひいては教育立県の実現にも寄与する。（自民）

金城徹氏（６８）新型コロナ対策として医療の充実を図り、宮古、八重山を含め医療関係者への包括的支援を実施する。水際対策も強化する。来年、日本復帰５０年を迎える。沖縄の実情を国政へ届ける国会議員が必要で、政権交代を果たし沖縄の自立的発展を実現する。

子どもの貧困連鎖を断ち切るため教育を無償化し、生活と就労支援に取り組む。ニーズにあった保育施設整備で待機児童を解消する。

交通、物流コストの低減など離島振興にも注力。辺野古新基地建設を阻止し、南部の土砂を埋め立てに使用させない。（立民）

金城 徹氏（きんじょう・とおる）１９５３年９月１９日生まれ、那覇市出身。名古屋電気通信工学院卒業。９２年、那覇市議に初当選して６期務める。２００９年と１４年に市議会議長選出。「にぬふぁぶし」前共同代表、オール沖縄会議共同代表。