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沖縄タイムス＋プラス　ニュース

「#私たちの選挙」「#私たちの一票」 全国のメディアとプラットフォーマーが連携　衆院選ニュースを発信

2021年10月20日 11:23

  沖縄タイムスでは、１９日公示、３１日投開票の衆議院議員選挙により多くの読者に関心を持ってもらおうと、Twitterを中心としたメディア横断企画に参加している。共通のハッシュタグ「#私たちの選挙」「#私たちの一票」で衆院選に関するニュースを発信。選挙にまつわる会話を盛り上げていく。

各メディア、プラットフォーマーが発信している共通ハッシュタグ
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各メディア、プラットフォーマーが発信している共通ハッシュタグ

　ハッシュタグには鉛筆をモチーフとした特別な絵文字も出現。公示日の１９日午後１時頃には各報道機関やプラットフォーマーがハッシュタグを用いて自社で制作したコンテンツや記事などを発信した。

取り組みに参加している社とアカウント名はこちら

Business Insider Japan（@BIJapan）

BuzzFeed Japan News（@BFJNews）

NewsDigest（NewsDigestWeb）

LINE NEWS（@news_line_me）

NHK
NHK選挙報道（@nhk_election）
NHKニュース（@nhk_news）
NHK おはよう日本 公式（@nhk_ohayou）

note
note（@note_PR）
note株式会社（@note_corp）

TBSテレビ（@tbs_news）

朝日新聞
朝日新聞デジタル（@asahicom）
朝日新聞コブク郎（@asahi_tokyo）

スマートニュース（@smartnews_ja）

選挙ドットコム（@go2senkyo）

テレビ朝日
テレ朝news（@tv_asahi_news）
選挙ステーション（@senkyost）
報道ステーション＋土日ステ（@hst_tvasahi）

ハフポスト日本版
ハフポスト日本版 / 会話を生み出す国際メディア（@HuffPostJapan）
ハフポストSDGs / 仕事に役立つSDGsニュース（@HuffpostJ_SDGs）

沖縄タイムス（@theokinawatimes）

共同通信
共同通信公式（@kyodo_official）
共同通信社会部（@shakai_kyodo）

時事ドットコム（時事通信ニュース）（@jijicom）

神戸新聞
神戸新聞（@kobeshinbun）
神戸新聞映像写真部（@kobenp_photo）
神戸新聞 阪神・北摂総局【公式】（@kobe_hanshin）
神戸新聞 スクープラボ（@Kobe_Scooplabo）
神戸新聞 東播支社（@toban_kobenp）
神戸新聞明石総局（@akashiban）

ニコニコニュース（@nico_nico_news）

西日本新聞
西日本新聞me（@nishinippon_dsg）
あなたの特命取材班／西日本新聞社会部（@nishinippon_sha）
西日本新聞 東京報道部（@nnp_tokyohoudou）

日本テレビ
日テレNEWS（@news24ntv）
news zero（@ntvnewszero）
日テレ政治部（@ntvseijibu）
news every.（@ntvnewsevery）
Update the world（@updatetheworld4）
真相報道バンキシャ！（@bankisha）

北海道新聞
北海道新聞（@doshinweb）
北海道新聞 報道センター（@doushinhoudouc）
北海道新聞東京政治取材班（@doshinseiji）

毎日新聞
毎日新聞（@mainichi）
毎日新聞「えらぼーと」（@mainichieravote）
毎日新聞デジタル報道センター（@mainichi_dmnd）

読売新聞
読売新聞オンライン（@Yomiuri_Online）
読売新聞大阪社会部（@osaka_syakai）
読売新聞岡山支局（@Yomiuri_okayama）
読売新聞 気流（@Kiryu_yomi）
読売新聞西部本社編集局（@YOL_seibu）
読売新聞SPOT（@SpotYomi）
読売新聞 選挙（@YOL_senkyo）
読売新聞和歌山支局（@wakayama_yomi）

琉球新報
琉球新報（@ryukyushimpo）
衆院選2021琉球新報（@shuinsenshimpo）

▶次期衆院選の情勢を伝えます。特設ページはこちら

全国電話世論調査の結果もグラフで分かりやすく表示。

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