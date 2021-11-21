【北谷】任期満了に伴う北谷町長選が２１日、投開票される。いずれも無所属新人で前町議会副議長の仲栄真恵美子氏（６９）、前町議の阿波根弘氏（６３）＝自民、公明推薦、前町議の渡久地政志氏（４２）＝立民、共産、社民、社大、新しい風・にぬふぁぶし推薦＝が立候補し、激しい選挙戦を展開した。開票は午後９時に始まり、同１１時ごろにも当落が判明する見通し。

投票は午前７時～午後８時まで。当日の有権者数は２万１８５６人（男性１万２３３人、女性１万１６２３人）。２０日までに有権者の１７・８％に当たる３８９８人（男性１８２４人、女性２０７４人）が期日前投票を済ませた。

仲栄真 恵美子氏（なかえま・えみこ）１９５２年３月２５日生まれ。東京成徳短大卒。２０１０年に町議初当選し当選３回。町上勢頭出身。

阿波根 弘氏（あはごん・ひろし）１９５８年２月１２日生まれ。沖縄国際大中退。９８年に町議初当選し当選５回。２００５年町長選に出馬し落選。町桑江出身。

渡久地 政志氏（とぐち・まさし）１９７９年５月１９日生まれ。沖縄大卒。２００５年に町議初当選し当選５回。１３年の町長選に出馬し落選。町宮城出身。

（写図説明）阿波根弘氏

（写図説明）仲栄真恵美子氏

（写図説明）渡久地政志氏