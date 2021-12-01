沖縄タイムス社は「宮城幸子人間国宝認定記念公演 真踊りの道」を開催します。琉球舞踊立方で初の人間国宝認定を受けた琉球舞踊真踊流相談役の宮城幸子師匠が、真境名佳子家元への感謝の思いと次代への伝承を心に込めて踊ります。品格のある女踊「諸屯」に代表される「真踊り」の世界をお楽しみください。
▽日時 ２０２２年１月２３日（日）午後５時開演（午後４時開場）
▽会場 国立劇場おきなわ大劇場
▽演目 古典女踊「諸屯」、真境名家元の創作舞踊「うむい」を宮城師匠が踊るほか、重要無形文化財「琉球舞踊」一次認定保持者による「かぎやで風」、真踊流による古典女踊、雑踊りなど
▽出演者（敬称略）踊り＝宮城幸子、島袋光晴、志田房子、佐藤太圭子、谷田嘉子、宮城能鳳、親泊興照、玉城節子、金城美枝子、玉城秀子、又吉靜枝、真踊流ほか。地謡＝城間徳太郎、比嘉康春、比嘉聰、赤嶺和子ほか
▽入場料 前売６千円（全席自由、当日５百円増）
▽取扱所 沖縄タイムス本社、北部支社、中部支社
▽問い合わせ 沖縄タイムス社読者局文化事業部 電話０９８（８６０）３５８８（平日午前１０時～午後５時３０分）
主催 沖縄タイムス社、琉球舞踊真踊流
（写図説明）「諸屯」を踊る宮城幸子師匠