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沖縄タイムス＋プラス　ニュース

準会員賞に2人選出　書芸部門　比嘉・上門さん

2022年1月18日 09:25

［沖展 ＯＫＩＴＥＮ ２０２２ ７３ｒｄ］

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　第７３回「沖展」（主催・沖縄タイムス社）の書芸部門の審査が１６日、タイムスホールで行われ、準会員賞に比嘉邦子さんと上門かおりさん、沖展賞に仲舛由美子さんが選ばれた。比嘉さんは会員に、仲舛さんと３度目の奨励賞を受賞した玉城笙子さんは準会員に推挙された。

　応募人数や点数、入賞・入選者は次の通り。（敬称略）

　【書芸】一般応募２３６人（２３６点）、準会員２９人（２９点）▽準会員賞＝上門かおり（沖縄市）比嘉邦子（北中城村）▽沖展賞＝仲舛由美子（沖縄市）▽奨励賞＝玉城笙子（那覇市）上運天春菜（糸満市）仲村冴子（沖縄市）大田安子（西原町）▽浦添市長賞＝知念一正（那覇市）▽うるま市長賞＝山城千恵子（那覇市）▽ｅ－ｎｏ新人賞＝知念遥（那覇市）▽入選＝赤嶺隆子、赤嶺美智子、安座間美季、新垣貴子、稲嶺法子、上江洲アケミ、上間道子、太田美枝子、神谷希、喜屋武美佐子、小橋川スガ子、島袋敬子、島袋園子、島袋みゆき、謝花万寿子、城間敬子、城間法恵、新里和枝、高木珪子、田端喜代、玉城耕三、玉木園子、當間綾子、當間秀美、永山千里、新田千賀子、真栄田ミネ子、真栄田義之、松本弘子、嶺井由起子、山城篤和、屋良辰夫、与儀好子、与那弘子、饒平名真由美、小川和美、友寄美恵子、新垣絹枝、城間ハツヱ、安里涼子（以上那覇市）上江洲トヨ、上江洲留易、内間カズ子、奥濱喜美子、川中留美、金城直子、志田美代子、仲本一郎、西原莉緒、宮城マナ子、宮城多佳子、宮里えり子、宮平保彦、柊﨑ケイ子、金城純子（以上浦添市）、上原康、大城喜美子、山川結加、山城洸大、上原レイ子（以上糸満市）新城円香、伊禮かおる、上江田敏博、上間涼愛、國吉真吾、桑江遼、佐敷博美、金城功、末吉理沙、玉寄里沙、豊平美栄子、儀間美代子、久保田麻里、名渡山千恵子、渡久地美佐子（以上豊見城市）宮城末義（南城市）有銘盛吉、伊佐直美、佐渡山香、玉那覇すみ子、仲里美智子、仲原真津枝、真壁恵子、宮城範、宮里民子、山城捷明、高良一實、下地京子、富山美智子、宮城律子、外間匡美（以上宜野湾市）粟国美智子、安里弘子、大城優花、久志すぎの、米須浅美、呉屋純媛、富村朝浩、仲栄真律子、仲村妙子、西平利美子、比嘉さつき、屋良美香、湧田市子、比嘉るみ子、宮城律子、上間順子（以上沖縄市）秋広美智子、石川幸子、伊波正明、大城碧衣、久田朋佳、島田直子、島袋光子、謝名堂奈緒子、玉元庄弘、知念美和子、津嘉山典、渡口葉子、名嘉眞萌日、福原美枝、宮平妃女花、栄野川栄子、赤嶺弘子、富山由紀江（以上うるま市）浦崎康哉、宇良樹希、大城さやか、岸本泰子、島津和美、田港玲子、濱川栄優、真謝幸代（以上名護市）田場啓子、宮国玲子（以上宮古島市）新城直樹、川上凪砂、慶田城用有、高嶺善伸、田島誠、東徳嶺輔、本原繁、前里勝吉（以上石垣市）與那城千恵子、池原米子（以上金武町）山里昌輝（久米島町）石川美津子、上間有希、神里和子、平良祥太、長嶺秀美、宮城菜々美、益井健次（以上南風原町）上杉昌代、喜納竹子、玉那覇明美、諸見里史子（以上与那原町）新垣恵津子、嘉数陽子（以上嘉手納町）與那覇初子、星川初見（以上北谷町）亀川盛敏、古賀日奈子、玉那覇節子、宮城政子（以上西原町）兼島直美、金城綾子、金城久弥、金城雅之、保あゆみ（以上八重瀬町）知念レイ子、友寄恵子、古堅直子（以上伊江村）與那覇律子（宜野座村）大城覚（今帰仁村）川上秀子、比嘉鞠乃、川上タケミ、比嘉栄子、喜友名正子、喜友名晴香（以上北中城村）玉那覇豊子、知念竹美、宮城みち子（以上中城村）天久美津枝、伊波エツ子、上原千枝美、上原好美、香村春乃、長堂加代子（以上読谷村）須藤保（福島県）嘉数未美（岐阜県）高野多美子（埼玉県）新垣祐樹（徳島県）

沖展開催70周年を記念して、ウェブサイトを公開。これまでに開催された展覧会の図録を閲覧いただけるよう、デジタルアーカイブとして公開します。 >>「沖展オフィシャルサイト」

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