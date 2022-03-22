国立劇場おきなわの第６期組踊研修生による４回目の発表会が３日、浦添市の同劇場であった。第１部は地方の琉球古典音楽独唱、第２部では組踊「女物狂」を上演。いずれも地方の歌三線が光った。
独唱では比嘉誠伍が「二揚下出し仲風節」、加屋本真士が「二揚下出し述懐節」、久保田諒が「二揚仲風節」、波平宇宙が「二揚述懐節」を披露。情感がこもった歌三線は聴き応えがあった。
組踊「女物狂」は子を誘拐された母親の心情と親子の再会を描いた世話物。...
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国立劇場おきなわの第６期組踊研修生による４回目の発表会が３日、浦添市の同劇場であった。第１部は地方の琉球古典音楽独唱、第２部では組踊「女物狂」を上演。いずれも地方の歌三線が光った。
独唱では比嘉誠伍が「二揚下出し仲風節」、加屋本真士が「二揚下出し述懐節」、久保田諒が「二揚仲風節」、波平宇宙が「二揚述懐節」を披露。情感がこもった歌三線は聴き応えがあった。
組踊「女物狂」は子を誘拐された母親の心情と親子の再会を描いた世話物。...
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