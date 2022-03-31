【東京】参議院は３１日午後の本会議で、沖縄振興特別措置法改正案などの関連法案を全会一致で可決し、同法が成立した。法期限を２０２２年４月１日から１０年間とした一方で「所要の見直し」が必要な場合、５年以内に実施するとの付則を新たに盛り込んだ。企業などが税制上の優遇措置を受ける特区・地域制度には「従業員の給与増」などを要件とする認定制度を導入。県民所得の底上げを図る狙いだ。

現行の沖振法と同様、国の基本方針に沿って県が振興計画を定めると規定。基本方針の策定は５月中旬ごろとみられる。使途の自由度が高い沖縄振興推進交付金（一括交付金）制度なども継続される。

沖振法のほか、駐留軍用地跡地利用推進特別措置法（跡地法）や沖縄復帰特別措置法、沖縄振興開発金融公庫法などの改正案も可決された。

改正沖振法は離島・本島北部の産業振興や子どもの貧困対策、人材育成、脱炭素やデジタル社会の実現などに関する努力義務規定を新設。国際物流拠点産業集積地域などの特区・地域に認定制度を加え、県民所得向上と産業競争力強化につなげる。

跡地法には、国が跡地利用を積極的に支援する「拠点返還地」の指定要件を緩和する特例を創設。法期限を１０年延長する。

復帰特措法には揮発油税の軽減措置の２年延長や、酒税の段階的削減を明記。ビール等の税軽減措置を２６年中に、泡盛を３２年中に、それぞれ廃止する。

公庫法では、軍用地跡地で商業施設などを開発する民間事業者への資金の貸し付け対象を拡大。行政改革推進法も改正され、沖縄公庫の日本政策金融公庫への統合時期を３２年３月末まで延長した。

沖縄科学技術大学院大学学園法（ＯＩＳＴ法）ではＯＩＳＴへの財政支援の在り方などを検討する時期について、現行の付則で「１０年を目途」としているが「おおむね５年ごと」に改正された。