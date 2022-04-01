2022年(令和4年) 4月1日 (金)
新聞宅配申込 会員登録 twitter facebook
沖縄タイムスから
会社概要 購読のご案内 沖縄タイムス・グループ 後援申請 タイムスビル施設利用 読者センターより 沖縄タイムスの出版物 広告料金について 記事データベース 各局からのお知らせ 記事・写真の転載について プライバシー・ポリシー クリッピング・サービス お問合せ
情報お寄せください
メニュー
新型コロナ ニュース 沖縄情報 社説・コラム 電子新聞 ランキング トレンド スポーツ ショップ
facebook twitter 会員登録
沖縄タイムス＋プラス　ニュース

沖展の来場者が投票する「みんなの1点賞」2022年の上位6作品は？　写真とともに紹介

2022年4月1日 14:31

［沖展 ОＫＩＴＥＮ ２０２２ ７３ｒｄ］

和宇慶茜さんの作品「木鯨」
拡大する

和宇慶茜さんの作品「木鯨」

仁添まりなさんの作品「Ａｇａｖｅ（アガベ）」
拡大する

仁添まりなさんの作品「Ａｇａｖｅ（アガベ）」

嶺井律子さんの作品「『誇示』～トカゲ」
拡大する

嶺井律子さんの作品「『誇示』～トカゲ」

前田春城さんの作品「片身替箱『夜の空に眠る川』」　
拡大する

前田春城さんの作品「片身替箱『夜の空に眠る川』」　

仲地洋子さんの作品「久米島紬着物『久米島なないろ夜空』」
拡大する

仲地洋子さんの作品「久米島紬着物『久米島なないろ夜空』」

盛島高行さんの作品「生きる」
拡大する

盛島高行さんの作品「生きる」

和宇慶茜さんの作品「木鯨」 仁添まりなさんの作品「Ａｇａｖｅ（アガベ）」 嶺井律子さんの作品「『誇示』～トカゲ」 前田春城さんの作品「片身替箱『夜の空に眠る川』」　 仲地洋子さんの作品「久米島紬着物『久米島なないろ夜空』」 盛島高行さんの作品「生きる」

　ＡＮＡアリーナ浦添で開催中の第７３回沖展（主催・沖縄タイムス社）で、来場者がお気に入りの作品に投票する「みんなの１点賞」の上位６作品が３１日、決まった。投票総数は３８４２票だった。

　入賞したのは、絵画部門で仁添まりなさん（北谷町）の「Ａｇａｖｅ（アガベ）」、陶芸部門で嶺井律子さん（浦添市）の「『誇示』～トカゲ」、グラフィックデザイン部門で和宇慶茜さん（うるま市）の「木鯨」、漆芸部門で前田春城さん（豊見城市）の「片身替箱『夜の空に眠る川』」、織物部門で仲地洋子さん（久米島町）の「久米島紬着物『久米島なないろ夜空』」、書芸部門で盛島高行さん（沖縄市）の「生きる」の６作品。

　最終日の３日に表彰式があり、入賞した出品者６人に日本トランスオーシャン航空（ＪＴＡ）から、国内路線の往復航空券が贈られる。

　投票者プレゼントの抽選もあり、３８人が協賛各社の記念品が当たった。主な当選結果は次の通り。（敬称略）

　ＪＴＡ・県内路線往復航空券＝儀間美乃里▽オリオンビール・オリオンクリアフリー１ケース＝比嘉理仁ほか２人▽ｅ－ｎｏ・Ｖｅｒｙウッチン洗顔石けん＝新垣千秋ほか９人▽沖縄食糧・北海道産ゆめぴりかギフト＝城間正一ほか４人▽大川・大川家具グループ商品券５千円分＝永田緑子ほか５人▽光文堂コミュニケーションズ・「おきなわいちば」年間購読＝安江三枝子ほか９人▽かりゆし・かりゆしホテルズ共通ペアランチ券＝山里礼子ほか２人

沖展開催70周年を記念して、ウェブサイトを公開。これまでに開催された展覧会の図録を閲覧いただけるよう、デジタルアーカイブとして公開します。 >>「沖展オフィシャルサイト」

関連リンク
沖縄タイムス＋プラス　ニュースのバックナンバー
連載・コラム
ヤングケアラー ヤングケアラー
［解説］健康状態が悪いヤングケアラー　欠席の割合高く　学業や遊びに深刻な影響　共働き世帯で目立つ
［解説］健康状態が悪いヤングケアラー　欠席の割合高く　学業や遊びに深刻な影響　共働き世帯で目立つ 2022年4月1日 09:52有料
「ヤングケアラー休みがほしい」「かわいそうとか言わないで」小中学生、医療費の無償化も求める
「ヤングケアラー休みがほしい」「かわいそうとか言わないで」小中学生、医療費の無償化も求める 2022年4月1日 07:37
1回目から見る
胃心地いいね 胃心地いいね
不動の人気はチーズチキンオーバーライス　完全菜食なのにジューシーな肉の味わい　パフェもヴィーガン
不動の人気はチーズチキンオーバーライス　完全菜食なのにジューシーな肉の味わい　パフェもヴィーガン 2022年4月1日 08:26
看板商品はマカロン、南仏で修行した時「めっちゃおいしくて」　旬の果物で彩るスイーツ
看板商品はマカロン、南仏で修行した時「めっちゃおいしくて」　旬の果物で彩るスイーツ 2022年3月25日 08:58
1回目から見る
柳亭小痴楽 その男、ヤングマン 柳亭小痴楽 その男、ヤングマン
ひとつ夢がかなった！　
ひとつ夢がかなった！　 2022年4月1日 07:01有料
新しいお仕事　
新しいお仕事　 2022年3月25日 07:02有料
1回目から見る
香山リカ てのひら診療室 香山リカ てのひら診療室
後味の悪い結果で終わったリコール運動　
後味の悪い結果で終わったリコール運動　 2022年4月1日 07:00有料
コロナには全国の医師に共通のガイドラインがない　
コロナには全国の医師に共通のガイドラインがない　 2022年3月25日 07:01有料
1回目から見る
反ヘイト 反ヘイト
「差別を許さない意思表示」フォトジャーナリストの安田菜津紀さんら、沖縄のカウンター行動を取材
「差別を許さない意思表示」フォトジャーナリストの安田菜津紀さんら、沖縄のカウンター行動を取材 2022年3月31日 13:31有料
［解説］ヘイト条例の論点を深めずやり過ごそうとする事務方　実効性確保へ玉城知事に発言実行の責任
［解説］ヘイト条例の論点を深めずやり過ごそうとする事務方　実効性確保へ玉城知事に発言実行の責任 2022年3月24日 14:08有料
1回目から見る
もめない相続教えます もめない相続教えます
相続準備　節税に苦心しても、もめてしまえば水の泡　家族の幸せ目指し元気なうちに計画を
相続準備　節税に苦心しても、もめてしまえば水の泡　家族の幸せ目指し元気なうちに計画を 2022年3月31日 11:00有料
成年後見制度の「法定」と「任意」の違いは　認知症などに備え自分で決める任意後見人
成年後見制度の「法定」と「任意」の違いは　認知症などに備え自分で決める任意後見人 2022年3月3日 18:00有料
1回目から見る
ニュースが分かる キーワード解説 ニュースが分かる キーワード解説
ネルソン・マンデラ氏
ネルソン・マンデラ氏 2022年3月31日 00:00有料
日米構造協議
日米構造協議 2022年3月30日 00:00有料
1回目から見る
テイクオフ～アジアの街角から テイクオフ～アジアの街角から
タイの年配者に最も有名な日本人「コボリ」　
タイの年配者に最も有名な日本人「コボリ」　 2022年3月30日 07:00有料
インドネシアの湖畔の「秘湯」でまったり　
インドネシアの湖畔の「秘湯」でまったり　 2022年3月23日 07:00有料
1回目から見る
永浜利広 深読み経済ニュース 永浜利広 深読み経済ニュース
物価高対策、バラマキより省エネ投資促進を　
物価高対策、バラマキより省エネ投資促進を　 2022年3月29日 07:00有料
米利上げで進んだドル高も一服？　
米利上げで進んだドル高も一服？　 2022年3月22日 07:00有料
1回目から見る
週刊ひと言 週刊ひと言
火中の栗拾い　
火中の栗拾い　 2022年3月28日 07:00有料
ガス欠になった　
ガス欠になった　 2022年3月21日 07:00有料
1回目から見る
ITmedia ビジネスオンライン ITmedia ビジネスオンライン
廉価版ではない？　アップルが「iPhone SE」を続ける理由
廉価版ではない？　アップルが「iPhone SE」を続ける理由 2022年3月28日 07:00
ウクライナ侵攻の裏で何が？　イーロン・マスクの“技術”が生命線に
ウクライナ侵攻の裏で何が？　イーロン・マスクの“技術”が生命線に 2022年3月27日 07:00
1回目から見る
ティンクティンクのコラム　ユイヤサ！ ティンクティンクのコラム　ユイヤサ！
憧れの人からオーディションの誘い　大きなチャンスに感謝
憧れの人からオーディションの誘い　大きなチャンスに感謝 2022年3月25日 13:39
苦手な文章　自分を信じて日々前進　「なんだか楽しい！」続けたコラムは宝物で財産
苦手な文章　自分を信じて日々前進　「なんだか楽しい！」続けたコラムは宝物で財産 2022年3月18日 10:30有料
1回目から見る
連載・コラム一覧を見る
記事を検索
4月1日(金) 紙面
電子版お申し込み 電子版とは 紙面を読む
きょうのお天気
沖縄タイムスのイチオシ
新聞配達員募集
新聞配達員募集
お住いの地域周辺で、空いている時間を活用して働いてみませんか？
「お悔やみ速報沖縄　しまダビ」登場
「お悔やみ速報沖縄　しまダビ」登場
お世話になった方との最後のお別れはお別れを大事にしたい・・・そんなあなたのアプリです。
「ライトプラン」スタート
「ライトプラン」スタート
得する人生、始めよう！有料記事100本が読み放題。記事閲覧“爆速”体感を。
「社告」一覧
アクセスランキング
ニュース 解説・コラム
24時間 1週間
18歳、家庭崩壊で止まった学び　少年院で2桁足し算から　元暴走族リーダー「親以外に話せる大人必要」　バイク店開き困窮世帯の支援活動も
18歳、家庭崩壊で止まった学び　少年院で2桁足し算から　元暴走族リーダー「親以外に話せる大人必要」　バイク店開き困窮世帯の支援活動も 2022年3月31日 09:20
家庭崩壊、両親へ復讐心「人様に迷惑を掛けて死ぬ」　荒れる暴走族リーダーに警察官が泣いて掛けた言葉は
家庭崩壊、両親へ復讐心「人様に迷惑を掛けて死ぬ」　荒れる暴走族リーダーに警察官が泣いて掛けた言葉は 2022年3月31日 09:00
「大丈夫ね」と声かけたが救護せずひき逃げ　7歳女児が転倒し手首骨折　豊見城
「大丈夫ね」と声かけたが救護せずひき逃げ　7歳女児が転倒し手首骨折　豊見城 2022年3月31日 08:45
震源＝気象庁発表（３１日６時３０分）　：遠地地震情報　
震源＝気象庁発表（３１日６時３０分）　：遠地地震情報　 2022年3月31日 06:30
貧困本、前提事実に「誤り」　真偽と推測ない交ぜ　＃ファクトチェック
貧困本、前提事実に「誤り」　真偽と推測ない交ぜ　＃ファクトチェック 2022年3月31日 13:00有料
24時間 1週間
アクセスランキング 一覧
注目コンテンツ
電子パズル「数独」
電子パズル「数独」
毎週日曜日に新しい問題を出題します。有料会員向けサービス。ちょっとしたスキマ時間にスマホやパソコンで頭の体操してみませんか？
データで捉えるウクライナ危機
データで捉えるウクライナ危機
データで捉えるウクライナ危機。購読は有料会員への登録が必要です。
ジェンダー・ギャップ指数
ジェンダー・ギャップ指数
３月８日の国際女性デーに合わせ「地域からジェンダー平等研究会」が、都道府県版ジェンダー・ギャップ指数の試算を公表した。
復帰のエピソードお寄せください
復帰のエピソードお寄せください
日本復帰にまつわる体験や、半世紀を振り返っての思いなどをお寄せください。
沖縄の高校野球　イニング速報
沖縄の高校野球　イニング速報
九州大会の出場権を懸ける「第69回沖縄県高等学校野球春季大会」の全試合をイニング速報します。
SDGs企画「未来へ＃いのちを歌おう」
SDGs企画「未来へ＃いのちを歌おう」
Kiroro玉城千春さんが沖縄県内の小・中学校を訪ねて、夢、命の尊さを届けます。
不器用トーク・アーカイブ
不器用トーク・アーカイブ
不器用トークのアーカイブページです。毎月１回、まさに今、現場で取材している記者たちが、それぞれのテーマについて熱く語ります。
命ぐすい　耳ぐすい
命ぐすい　耳ぐすい
沖縄県医師会の各分野の医師による医療・健康に関するコラム
胃心地いいね
胃心地いいね
沖縄タイムスの各市町村担当の記者が、地域で話題のお店や人気グルメを食べ歩きます。
NewsVideo
NewsVideo
ニュースをわかりやすく　新聞社の動画で比較
アクロス沖縄
アクロス沖縄
東京発　各分野で活躍する情熱県人らを紹介
ワールド通信員ネット
ワールド通信員ネット
世界各国の沖縄県系人の話題を中心に、海外通信員が各地のニュースをお届けします
マンガ家大城さとしが行く！沖縄のじょ～と～企業探訪
マンガ家大城さとしが行く！沖縄のじょ～と～企業探訪
おばあタイムスでおなじみのマンガ家・大城さとしさんが長編マンガで沖縄の企業を紹介するシリーズ企画です。
沖縄タイムスのイチオシ
「伝統芸能選考会」応募はこちら
「伝統芸能選考会」応募はこちら
伝統芸能の継承と次世代の育成を目的に「2022年度伝統芸能選考会」を開催します！ 新人賞～グランプリまで、多くの応募をお待ちしています。
沖縄タイムス社ＮＩＢ講座実施のお申込みはこちら
沖縄タイムス社ＮＩＢ講座実施のお申込みはこちら
新聞から得るジンブンはビジネスの最強ツール！新入社員研修やOFF-JTにＮＩＢ講座「新聞の読み方講座」はいかがですか？
那覇市久茂地にコワーキングオフィスhowlive誕生！
那覇市久茂地にコワーキングオフィスhowlive誕生！
howliveは沖縄タイムスが運営するシェアオフィス、コワーキングプレイス。抜群の立地と美しいデザイン、豊富な設備が特徴です。
問題解決型メディア・プラットフォーム「Link-U by OKINAWATIMES」
問題解決型メディア・プラットフォーム「Link-U by OKINAWATIMES」
クラウドファンディングに加え、セミナー・コミュニティー事業を通じ、現状を変えようと挑むすべての「リーダー」たちを後押しします。
沖縄タイムス会社案内デジタル版
沖縄タイムス会社案内デジタル版
最新の会社情報や仕事内容を紹介。社長や若手社員から就活生へのメッセージもあります。
沖縄タイムスのクラウドファンディング「Link-U」のプロジェクト一覧
沖縄タイムスのクラウドファンディング「Link-U」のプロジェクト一覧
問題解決に向けた挑戦を沖縄タイムスの「広報力」で後押しするクラウドファンディングサービス。プロジェクト検索はこちらから。
沖縄こども未来プロジェクト
沖縄こども未来プロジェクト
企業や個人のサポーターの皆様から頂いた支援金で、子どもたちの夢を後押ししています。
「この本を読みましょう」おすすめ図書
「この本を読みましょう」おすすめ図書
大手４出版社のおすすめ図書を紹介。県内書店でぜひ手に取ってみてください。
沖縄タイムス公式動画チャンネル
沖縄タイムス公式動画チャンネル
沖縄特有の動植物や、観光スポット、事件・事故、そして米軍基地問題まで、さまざまな情報を動画でお届けします。
「社告」一覧
記事まとめ
人気記事 読書 映画コレ見た？ 歴代十大ニュース ほっこりする話
沖縄タイムスのお得な情報をゲット！
友だち追加
LINE＠
沖縄タイムスのおすすめ記事をお届け！
友だち追加
LINE NEWS