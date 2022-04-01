沖展の来場者が投票する「みんなの1点賞」2022年の上位6作品は？　写真とともに紹介

［沖展 ОＫＩＴＥＮ ２０２２ ７３ｒｄ］

ＡＮＡアリーナ浦添で開催中の第７３回沖展（主催・沖縄タイムス社）で、来場者がお気に入りの作品に投票する「みんなの１点賞」の上位６作品が３１日、決まった。投票総数は３８４２票だった。

入賞したのは、絵画部門で仁添まりなさん（北谷町）の「Ａｇａｖｅ（アガベ）」、陶芸部門で嶺井律子さん（浦添市）の「『誇示』～トカゲ」、グラフィックデザイン部門で和宇慶茜さん（うるま市）の「木鯨」、漆芸部門で前田春城さん（豊見城市）の「片身替箱『夜の空に眠る川』」、織物部門で仲地洋子さん（久米島町）の「久米島紬着物『久米島なないろ夜空』」、書芸部門で盛島高行さん（沖縄市）の「生きる」の６作品。

最終日の３日に表彰式があり、入賞した出品者６人に日本トランスオーシャン航空（ＪＴＡ）から、国内路線の往復航空券が贈られる。

投票者プレゼントの抽選もあり、３８人が協賛各社の記念品が当たった。主な当選結果は次の通り。（敬称略）

ＪＴＡ・県内路線往復航空券＝儀間美乃里▽オリオンビール・オリオンクリアフリー１ケース＝比嘉理仁ほか２人▽ｅ－ｎｏ・Ｖｅｒｙウッチン洗顔石けん＝新垣千秋ほか９人▽沖縄食糧・北海道産ゆめぴりかギフト＝城間正一ほか４人▽大川・大川家具グループ商品券５千円分＝永田緑子ほか５人▽光文堂コミュニケーションズ・「おきなわいちば」年間購読＝安江三枝子ほか９人▽かりゆし・かりゆしホテルズ共通ペアランチ券＝山里礼子ほか２人