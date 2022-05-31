卓球

（県立武道館）

　【男子】

　〈学校対校〉

　▽決勝リーグ第１戦

宮古　　３－０　北谷

名護　　３－１　西原

　〈シングルス〉

　▽Ａブロックリーグ成績　（１）井出翔也（西原）２勝１敗（２）牧志侑武（宮古）２勝１敗（３）竹内史琉（名護）１勝２敗（４）真栄里心太（南部農）１勝２敗

（１、２位と３、４位は直接対決による）

　▽Ｂブロックリーグ成績　（１）久保田新望（那覇）３勝（２）仲村幸大（普天間）２勝１敗（３）比嘉俊貴（同）１勝２敗（４）竹内琉斗（名護）３敗

　▽５、６位決定戦

竹内　３－２　比嘉

　▽３、４位決定戦

牧志　３－１　仲村

　▽１、２位決定戦

久保田　３　１０－１２　１　井出

　　　　　　１４－１２

　　　　　　１１－４

　　　　　　１１－８

　【女子】

　〈学校対抗〉

　▽決勝リーグ第１戦

普天間　３－１　コザ

糸満　　３－１　宜野湾

　〈シングルス〉

　▽Ａブロックリーグ成績　（１）平良百喜（普天間）３勝（２）田畑明希（首里東）２勝１敗（３）新里莉子（コザ）１勝２敗（４）宇地泊明彩陽（那覇）３敗

　▽Ｂブロックリーグ成績　（１）砂川風子（開邦）３勝（２）原國柚月（糸満）２勝１敗（３）野原芽依（那覇商）１勝２敗（４）加藤愛紗（宜野湾）３敗

　▽５、６位決定戦

新里　　３－２野原

　▽３、４位決定戦

田畑　　３－２原國

　▽１、２位決定戦

平良　　３　１１－５　０　砂川

　　　　　　１１－７

　　　　　　１１－６

［ハイライト］

　男子シングルス１・２位決定戦。久保田新望（にいの）＝那覇３年＝は昨年も決定戦に進んだが、フルゲームの末に敗れて２位だった。

　悔しさをばねに、今年は必勝を期した。しかし、第１ゲームは井出翔也（西原２年）の伸びのあるサーブに苦しめられた。...