卓球

（県立武道館）

【男子】

〈学校対校〉

▽決勝リーグ第１戦

宮古 ３－０ 北谷

名護 ３－１ 西原

〈シングルス〉

▽Ａブロックリーグ成績 （１）井出翔也（西原）２勝１敗（２）牧志侑武（宮古）２勝１敗（３）竹内史琉（名護）１勝２敗（４）真栄里心太（南部農）１勝２敗

（１、２位と３、４位は直接対決による）

▽Ｂブロックリーグ成績 （１）久保田新望（那覇）３勝（２）仲村幸大（普天間）２勝１敗（３）比嘉俊貴（同）１勝２敗（４）竹内琉斗（名護）３敗

▽５、６位決定戦

竹内 ３－２ 比嘉

▽３、４位決定戦

牧志 ３－１ 仲村

▽１、２位決定戦

久保田 ３ １０－１２ １ 井出

１４－１２

１１－４

１１－８

【女子】

〈学校対抗〉

▽決勝リーグ第１戦

普天間 ３－１ コザ

糸満 ３－１ 宜野湾

〈シングルス〉

▽Ａブロックリーグ成績 （１）平良百喜（普天間）３勝（２）田畑明希（首里東）２勝１敗（３）新里莉子（コザ）１勝２敗（４）宇地泊明彩陽（那覇）３敗

▽Ｂブロックリーグ成績 （１）砂川風子（開邦）３勝（２）原國柚月（糸満）２勝１敗（３）野原芽依（那覇商）１勝２敗（４）加藤愛紗（宜野湾）３敗

▽５、６位決定戦

新里 ３－２野原

▽３、４位決定戦

田畑 ３－２原國

▽１、２位決定戦

平良 ３ １１－５ ０ 砂川

１１－７

１１－６

［ハイライト］

男子シングルス１・２位決定戦。久保田新望（にいの）＝那覇３年＝は昨年も決定戦に進んだが、フルゲームの末に敗れて２位だった。

悔しさをばねに、今年は必勝を期した。しかし、第１ゲームは井出翔也（西原２年）の伸びのあるサーブに苦しめられた。...

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