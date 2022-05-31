卓球
（県立武道館）
【男子】
〈学校対校〉
▽決勝リーグ第１戦
宮古 ３－０ 北谷
名護 ３－１ 西原
〈シングルス〉
▽Ａブロックリーグ成績 （１）井出翔也（西原）２勝１敗（２）牧志侑武（宮古）２勝１敗（３）竹内史琉（名護）１勝２敗（４）真栄里心太（南部農）１勝２敗
（１、２位と３、４位は直接対決による）
▽Ｂブロックリーグ成績 （１）久保田新望（那覇）３勝（２）仲村幸大（普天間）２勝１敗（３）比嘉俊貴（同）１勝２敗（４）竹内琉斗（名護）３敗
▽５、６位決定戦
竹内 ３－２ 比嘉
▽３、４位決定戦
牧志 ３－１ 仲村
▽１、２位決定戦
久保田 ３ １０－１２ １ 井出
１４－１２
１１－４
１１－８
【女子】
〈学校対抗〉
▽決勝リーグ第１戦
普天間 ３－１ コザ
糸満 ３－１ 宜野湾
〈シングルス〉
▽Ａブロックリーグ成績 （１）平良百喜（普天間）３勝（２）田畑明希（首里東）２勝１敗（３）新里莉子（コザ）１勝２敗（４）宇地泊明彩陽（那覇）３敗
▽Ｂブロックリーグ成績 （１）砂川風子（開邦）３勝（２）原國柚月（糸満）２勝１敗（３）野原芽依（那覇商）１勝２敗（４）加藤愛紗（宜野湾）３敗
▽５、６位決定戦
新里 ３－２野原
▽３、４位決定戦
田畑 ３－２原國
▽１、２位決定戦
平良 ３ １１－５ ０ 砂川
１１－７
１１－６
［ハイライト］
男子シングルス１・２位決定戦。久保田新望（にいの）＝那覇３年＝は昨年も決定戦に進んだが、フルゲームの末に敗れて２位だった。
悔しさをばねに、今年は必勝を期した。しかし、第１ゲームは井出翔也（西原２年）の伸びのあるサーブに苦しめられた。...