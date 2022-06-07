尚巴志王生誕６５０周年記念・第１９回尚巴志ハーフマラソンｉｎ南城市大会を開催します。南城市の自然や文化を体感しながら走る九州有数のハーフマラソン、３キロの２種のコースが行われます。

▽日時 １１月６日（日）午前９時（雨天決行）

▽メイン会場 シュガーホール特設会場

▽コース ハーフマラソンコース（２１．４４２キロ）、３キロロードレースコース

▽資格 ハーフマラソン＝高校生以上▽３キロ＝小学生以上

▽参加料 【ハーフ】大人６千円、小人（１８歳以下）４千円【３キロ】大人５千円、小人（１８歳以下）３千円※大会運営費、安全対策費、マラソン保険料、参加費含む

▽申し込み 大会ホームページおよび所定の用紙（１人１枚）に必要事項を記載、署名・押印し、参加料を添えて大会専用郵便振替でも可

▽申込期間 ６月６日（月）～８月８日（月）まで＝当日消印有効。郵便振替は７月２０日（水）まで（ただし、ハーフと３キロの部の合計で５千人〈ハーフ・４千人、３キロ・千人〉に達し次第締め切る）

▽募集要項配布 沖縄タイムス本社・各支社、県内市町村役所、県内一部のスポーツクラブ施設およびスポーツ店

▽問い合わせ 南城市佐敷新里１８７０ 尚巴志ハーフマラソン大会事務局（南城市まちづくり推進課）。電話０９８（９４７）６８６６（土・日・祝日を除く午前１０時～午後５時）。ＵＲＬはwww.shouhashi.jp/

主催 尚巴志ハーフマラソン大会ｉｎ南城市実行委員会、南城市、 南城市体育協会

共催 沖縄タイムス社、琉球放送

主管 スポーツツーリズム

協力 沖縄県ランナーズクラブ連合会

特別協力 ＮＡＨＡマラソン協会