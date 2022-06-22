ＦＵＮ ＲＵＮ（楽しく走ろう）をキャッチフレーズに「２０２２久米島マラソン」を開催します。２７日（月）から募集開始いたします。
▽日時 １０月２３日（日）午前７時２０分（雨天決行）
▽主会場 久米島町営仲里野球場
▽種目 （１）フルマラソン４２．１９５キロ（２）ハーフマラソン２１．９７５キロ（３）１０キロ（４）５キロ
▽参加資格 １６歳以上に限る（１８歳以下は保護者の同意が必要）。※ワクチン接種３回、または大会３日前以内のＰＣＲ検査陰性証明が必要。島外参加者は６００名限定。
▽参加料 （１）（２）は一般４５００円、（３）（４）は一般４千円。高校生はいずれも２５００円
▽申し込み 郵便振替＝申込用紙に必要事項をご記入の上、署名・押印し参加料を添えて郵便振り込みで。インターネット＝大会ホームページ（ＱＲコード）から。
▽締め切り ９月９日（金）郵便振替は当日消印有効
▽問い合わせ 久米島町字比嘉２８７０番地 久米島町商工観光課内大会事務局（月～金曜、午前９時～午後５時）。電話０９８（９８５）７１０６、ファクス０９８（９８５）７０８０
主催 久米島町、沖縄マスターズ陸上競技連盟
共催 沖縄タイムス社、久米島町体育協会、久米島町観光協会、久米島商工会