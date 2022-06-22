　ＦＵＮ　ＲＵＮ（楽しく走ろう）をキャッチフレーズに「２０２２久米島マラソン」を開催します。２７日（月）から募集開始いたします。

▽日時　１０月２３日（日）午前７時２０分（雨天決行）

▽主会場　久米島町営仲里野球場

▽種目　（１）フルマラソン４２．１９５キロ（２）ハーフマラソン２１．９７５キロ（３）１０キロ（４）５キロ

▽参加資格　１６歳以上に限る（１８歳以下は保護者の同意が必要）。※ワクチン接種３回、または大会３日前以内のＰＣＲ検査陰性証明が必要。島外参加者は６００名限定。

▽参加料　（１）（２）は一般４５００円、（３）（４）は一般４千円。高校生はいずれも２５００円

▽申し込み　郵便振替＝申込用紙に必要事項をご記入の上、署名・押印し参加料を添えて郵便振り込みで。インターネット＝大会ホームページ（ＱＲコード）から。

▽締め切り　９月９日（金）郵便振替は当日消印有効

▽問い合わせ　久米島町字比嘉２８７０番地　久米島町商工観光課内大会事務局（月～金曜、午前９時～午後５時）。電話０９８（９８５）７１０６、ファクス０９８（９８５）７０８０

主催　久米島町、沖縄マスターズ陸上競技連盟

共催　沖縄タイムス社、久米島町体育協会、久米島町観光協会、久米島商工会