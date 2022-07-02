沖縄国税事務所は１日、相続税などの算定基準となる２０２２年分の路線価を公表した。標準宅地の対前年変動率の平均は１・６％で８年連続で上昇した。上昇率は全国４番目。昨年の２番から下落したが、新型コロナウイルスの影響が長引き、全国の大半が下落傾向にある中、県内の投資需要は堅調と言える。
県内の最高路線価は、那覇税務署の「那覇市久茂地３丁目国際通り（みずほ銀行那覇支店前）」の１平方メートル当たり１４２万円で前年比０・７％減で、２年連続減少した。「宮古島市平良西里西里大通り」が９・５％増の１１万５千円で、県内６税務署の最高路線価で最高の伸び率だった。
「北谷町美浜町道美浜１号線」は２・３％増の２２万５千円。「那覇市おもろまち４丁目那覇中環状線（サンエー那覇メインプレイス前）」は７９万円、「石垣市大川市役所通り」は１４万５千円、「名護市為又名護バイパス」は６万９千円で、いずれも変動なしだった。
沖縄都市モノレール各駅前の路線価の変動率の平均は、０・４％減で２年連続でマイナスだった。全１９駅のうち、那覇空港駅、旭橋駅、県庁前駅、牧志駅、首里駅の５駅で減少。最高路線価は県庁前駅で０・９％減の１０８万円だった。
路線価は１月１日を評価基準として約３２００地点を調査。国税庁のホームページなどで閲覧できる。
（政経部・石川亮太）