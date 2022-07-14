第６８期沖縄本因坊戦を開催します。

▽地区予選 １次予選＝８月７日（日）午前１０時～、五段まで、２次予選＝８月１４日（日）午前１０時～、１次予選勝者と六段以上

▽本戦 中央大会＝８月２０日（土）午後１時～、地区予選の勝者１５人によるトーナメント戦、本因坊決定戦＝８月２１日（日）午前１０時～、中央大会の勝者３人に現本因坊を加えた４人のリーグ戦

▽予選会場 【北部】名護囲碁クラブ 電話０９０（７５８７）４４４９【中部】松本囲碁会館 電話０９０（６８６３）７６７０【浦添】浦添囲碁会館 電話０９８（８７９）４２１１【那覇】那覇囲碁会館 電話０９８（８６９）２２２３【南部】囲碁クラブ手談 電話０９８（９９５）０７１１【宮古】こすみ囲碁教室 電話０９０（７３８６）３８４６【八重山】伊佐政松宅 電話０９０（７４７７）１８７９▽本戦会場 浦添囲碁会館（浦添市宮城）

▽試合方法 互先、先番６目半コミ出し、本戦は対局時計を使用し、持ち時間は各自４０分（持ち時間を使い切った後は一手２０秒の秒読み付とする）。３０分以上遅刻した者は失格とする

▽申し込み 大会前日までに最寄りの会場へ直接申し込む。参加料２千円

▽新型コロナウイルス感染の状況によって中止する場合もございます。

▽問い合わせ 県囲碁連盟 電話０９８（８７７）９１８０

主催 沖縄県囲碁連盟

沖縄タイムス社